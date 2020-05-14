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أنباء عن وفاة الشريف احمد عمر بدر بفيروس كورونا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر متطابقة، فجر اليوم الخميس بأن القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، الشريف احمد عمر بدر قد توفي متاثرًا بإصابته بفيروس .

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس مجلس الادارة لمؤسسة سودانير سابقًا، الشريف أحمد عمر بدر، في نوفمبر الماضي 2019، على خلفية بيع خط «هيثرو» الناقل الوطني سودانير”، وتفكيك مشروع الجزيرة .

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ويعد خط «هيثرو» من أميز الخطوط التي كانت تحقق أرباحاً للسودان في السابق.

وفي وقت سابق، فجّر وزير النقل والطرق والجسور الأسبق أحمد بابكر نهار، مفاجئة من العيار الثقيل بفضحه لأول مرة عن الحجم المالي الحقيقي لبيع خط هيثرو الشهير، وقطع بأن البيع تم بمبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني.

وأوضح نهار في تصريحات سابقة أن تقرير لجنة التحقيق أثبت أنّ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية الشريف أحمد عمر بدر، هو من اتخذ قرار بيع الخط دون علم أعضاء مجلس الإدارة. مضيفصا انه ” تم إخفاء الجريمة كليًا، وأنّ البيع اكتمل دون وجود مستندات توضح الصفقة.

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