البنك المركزي يعلن وقف العمل بجميع المصارف بكادوقلي

الخليج 365 : اعلن بنك السودان المركزي عن ايقاف العمل بجميع المصارف بمدينة كادوقلي لمدة ثلاثة أيام ،وأشار المركزي في تصريح صحفي، الي ان ذلك يأتي استجابة لقرار حظر التجوال الذي أصدره والي ولاية جنوب كردفان اثر الاحداث الدامية والاحتراب التي حدثت في مدينة كادقلي بين قبيلتين بالمنطقة.

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