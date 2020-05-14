حميدتي: مخطط لجر الدعم السريع إلى الفتن والاصطدام مع الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، إن هناك تحركاً من جهات – لم يسمها – ذات أجندة تخطط لإحداث فتنة بين الدعم السريع والجيش.

وجاء حديثه على خلفية ما جرى يومي الثلاثاء والأربعاء (13 مايو 2020م) من أحداث عنف بمدينة كادقلي خلفت 9 شهداء وأكثر من 16 جريحاً من قوات الدعم السريع، إضافة إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

وأكد حميدتي خلال تفقده عدداً من الجرحى في الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع بشمبات، تلقيه تقارير سيتم الكشف عنها قريباً تثبت تورط أياد خفية تعمل وفق أجنده هدفها إشعال الفتن والمشكلات في (كادقلي وكسلا وتلس).

وأوضح أن هدف المخطط هو إخراج الدعم السريع من داخل الخرطوم، وجر الدعم السريع إلى الفتن، والاصطدام مع الجيش، ومن ثم تدمير الشعب السوداني والبلد بأكملها.