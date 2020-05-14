عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 14 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة : تسجيل” 157″ إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى ” 1818″

قيادي بقوى الحرية يتهم الأجهزة الأمنية بالتواطؤ في حسم النزاع القبلي

المفوضية القومية لحقوق الانسان تعرب عن قلقها من تفجر الاوضاع الأمنية ببعض الولايات

نهب مستشفي بواسطة اعضاء النظام السابق بسنار

مجلس السيادة : تعيين اللواء معاش يس إبراهيم يس وزيرا للدفاع

حزب الأمة مايحدث في كادوقلي مؤشر لحدوث حرب

أخبار اليوم

مجلس الوزراء يشيد باداء وزارة الصحة والجيش الأبيض لدرء الكورونا

مجلس الوزراء يؤكد على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها

لقاء بين حزب الأمة والامة القومي بمنزل الإمام الصادق المهدي

إجلاء عدد من جرحى الدعم السريع من كادقلي

الوطن

الصحة تعلن عن 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اكرم يقيل مدير الصحة بولاية الخرطوم

ولاية الخرطوم توجه بتوزيع الدعم للأسر المتضررة من الحظر

حمدوك ينفي اقالة وزير الصحة ومغالطات بشأن تدخل المجلس السيادي

الخبير الفاضلابي يرحب بتجاوب حمدوك ويطالب بسحب ملف سد النهضة من وزي الري

حميدتي :هنالك مخطط لابعاد الدعم السريع من العاصمة

خبير اقتصادي: سياسة الحكومة أدت إلى عزوف المزارعين عن بيع القمح

شعبة الأدوية تحذر من إنهيار قطاع الاستيراد الدوائي

السوداني

الصحة تعلن تكليف د. نهلة جعفر بمهام الاعلام والعلاقات العامة والمراسم

ثلاثة أسباب وراء رفض السودان لمقترح إثيوبيا حول سد النهضة

مطالب بحل عاجل لمشاكل التجار العالقين بمصر

النيل الدولية

دقلو يحذر من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية

رئيس مجلس الوزراء ينفي وجود اي اتفاق باقالة وزير الصحة

بعد حذفه.. إعلام (السيادي) يُعيد منشوراً بشأن إقالة وزير الصحة مجدداً

والي الخرطوم يوجه بتوزيع دعم عيني ومالي لـ (600) ألف أسرة متأثرة بالحظر

السوداني الدولية

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إحباط تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح بالقضارف

ضبط كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار بنهر النيل

المجلس الوزاري للكوميسا ينعقد الخميس

اليوم التالي

حميدتي: قوات الدعم السريع ظلت تتعرض للغدر والقتل عبر إيادٍ خفية منذ بداية التغيير

مجلس الوزراء يستمع إلى تقرير حول الوضع الأمني وإفادة وزير الصحة حول مستجدات وباء الكورونا ويشيد بجهود الوزارة

مجلس الوزراء يشيد في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د. عبدالله حمدوك، بأداء وزارة الصحة ويجدد إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء وباء الكورونا وحماية المواطنين

وصول وفد من قيادة الجيش السوداني إلى كادوقلي لحسم الانفلاتات

إعفاء المدراء التنفيذيين بولاية النيل الأزرق

آخر لحظة

الشرطة الأمنية ولاية البحر الاحمر تتضبط كميات من السكر والدقيق المعاد تعبئته عشوائيا

استشهاد 9 وإصابة 16 من قوات الدعم السريع في أحداث كادوقلي

صوت الأمة

تجدد الأحداث بكادقلي واتهام جهات سياسية بالتخطيط للنزاع القبلي

خبير: الأمة القومي دقا ناقوس الخطر بتجميد عضويته في قحت

توافق على تعيين اللواء (م) يس ابراهيم وزيرا للدفاع

صحيفة القوات المسلحة

توافق على تعيين اللواء (م) يس إبراهيم وزيراً للدفاع

وفد رئاسة هيئة الأركان يطمئن على الأوضاع بجنوب كردفان

دقلو يحذر من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية

مجلس الوزراء يستمع إلى تقرير حول الوضع الأمني.

وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يحذر من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية

دقلو يحث منسوبي الدعم السريع على التمسك بالصبر وتوخي الحذر

نائب رئيس هيئة الأركان يؤكد احتواء الاحداث الامنية بجنوب كردفان

وفد رئاسة الأركان المشتركة يطمئن على الأوضاع بجنوب كردفان

وزارة الصحة: ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا لـ(1818 )

مجلس الوزراء يشيد باداء وزارة الصحة والجيش الأبيض لدرء الكورونا

رئيس مجلس الوزراء ينفي وجود اي اتفاق باقالة وزير الصحة

حمدوك يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الاسبانية

مجلس الوزراء يستمع إلى تقرير حول الوضع الأمني

توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات.

والي الخرطوم يوجه بتوزيع الدعم العيني والمالي للاسر المتأثرة بالحظر

وزير الإعلام:جائحة الكورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي

قرار بإعفاء المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم

الصحة تعلن تكليف دكتوره نهلة جعفر بمهام الاعلام والعلاقات العامة والمراسم

المركزي يعلن وقف العمل بجميع المصارف بكادوقلي لثلاثة ايام

الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل يشيد باتفاق وقف العدائيات

هيئة التأمين الصحي بالخرطوم تعلن بدء خدمة التطبيب عن بعد (رقم خدمات المشتركين 3636)

مفرح:لجان المقاومة لن تكون أداة تستخدم في أيادي أي عابث

الطيران المدني يحقق في تسلل سودانيين ويعيدهما لتركيا

اردول يشكل لجنة تقصي وتحقيق حول تناكر وقود بجنوب دارفور

شرطة مكافحة التهريب بوادي حلفا تضبط بضائع ومتسللين