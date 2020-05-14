شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حدّثت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، قائمتها بشأن الدول غير النشطة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث رفعت اسم السودان من القائمة التي وضع عليها منذ عام 1993.
وأبقت الولايات المتحدة، إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية على القائمة.
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ووزير المالية، إبراهيم البدوي، أجريا مباحثات عدة مع مسئولين أمريكيين، بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.
وقال البدوي إن رفع اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط، وهو ما أكده مساعد وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته للخرطوم في مارس الماضي.
فيما أكد حمدوك أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع اسم السودان من قائمة الدول “غير المتعاونة” بمكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.