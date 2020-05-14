رفع اسم السودان من قائمة الدول “غير المتعاونة” بمكافحة الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حدّثت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، قائمتها بشأن الدول غير النشطة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث رفعت اسم السودان من القائمة التي وضع عليها منذ عام 1993.

وأبقت الولايات المتحدة، إيران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية على القائمة.

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، ووزير المالية، إبراهيم البدوي، أجريا مباحثات عدة مع مسئولين أمريكيين، بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وقال البدوي إن رفع اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط، وهو ما أكده مساعد وزير الخزانة الأمريكية خلال زيارته للخرطوم في مارس الماضي.

فيما أكد حمدوك أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.