نقابة اطباء السودان:اقالة اكرم ممنهجة

وصفت نقابة أطباء السودان الدعوات المطالبة بإقالة وزير الصحة الاتحادى الدكتور / أكرم على التوم ب (الممنهجة) وقالت

إن عناصر النظام السابق تقف خلفها ومن ورائهم أصحاب الاغراض الشخصية والسياسية.

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وقال نقيب الأطباء الدكتور/أحمد الشيخ بحسب صحيفة صوت الأمة، إن بعض الجهات الصحية من أصحاب الأغراض السياسية يقفون وراء هذه الحملات.ولجاؤا إلى خلق فتن بين الوزير ومسؤولين بالدولة بغرض إقالته. وشدد الشيخ على أن أكرم التوم لم يفشل فى إدارة الأزمة مشيرا إلى جهات قال إنها تضع العراقيل أمام الوزير وتحاول اختلاق الأزمات والفوضى. وأضاف أحمد الشيخ إن أكرم التوم هو الأجدر بإدارة الصحة وإنه نجح فى إدارة أزمة كورونا عند ما أعلن حالة الطوارئ بعد ظهور حالة إصابة واحدة.

لافتا إلى أن الوزير جاء بخطط استراتيجية طموحة – ولذلك كان الإجماع على ترشيحه ليكون مسؤولا عن قطاع الصحة.

فهو يمتلك من المؤهلات والخبرات مما يجعله أهلا للقيادة ولكن التركة الثقيلة التى خلفتها الإنقاذ فى الصحة والتخريب الممنهج للقطاع وابطأت خطوات الرجل فى الإصلاح – فضلا عن تراكم الأزمات الصحية المتوالية منذ تعيينه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)