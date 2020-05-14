مدير جامعة الجزيرة يشكل لجنة لحظر التجاوزات منذ العام 1989

التاريخ: 14-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر مدير جامعة الجزيرة البروفسيور محمد طه يوسف امس قرار قضى بتكوين لجنة لحصر التجاوزات المالية والإدارية في الجامعة منذ 30 يونيو 1989م برئاسة نائب مدير الجامعة ود. قيس محمود حامد عضوا ومقررا. وحدد القرار بحسب صحيفة الجريدة، مهام وإختصاصات اللجنة في حصر جميع التجاوزات الإدارية الخاصة بالترقيات والتعيينات والفصل للصالح العام وخلافه ومراجعة جميع التجاوزات المالية على كافة المستويات منذ 30 يونيو 1989م إضافة لمراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الجامعة والجهات الأخرى داخلياً وخارجيا وأن تنظر اللجنة في التكليفات الصادره لها من إدارة الجامعة في اي قضايا وتجاوزات أخرى ، وحدد القرار أن تستقبل اللجنة الشكاوى والإفادات من العاملين بالجامعة وخارجها وللجنة الحق في الإطلاع على كافة المستندات بالجامعة وإستدعاء من تراه ضروريا للمثول أمامها أثناء فترة التحقيق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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