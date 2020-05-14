وزير الصحة يعفي المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم

التاريخ: 14-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة في تطور جديد لخلافات وزارة الصحة أصدر وزير الصحة الاتحادي د. أكرم التوم قراراً قضى بإعفاء الدكتور الفاتح عثمان فتح الرحمن من منصب المدير العام لوزارة الصحة وبحسب صحيفة المجهر، تم تكليف الدكتور حمدان مصطفى حمدان خلفًا له إلى حين الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام تماشياً مع موجهات التغيير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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