(كاس) تنتظر رسوم الهلال والبرتغالي يخطر المجلس

التاريخ: 14-مايو-2020
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علمت مصادر ، أن الأعمال التحضيرية لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) المتعلقة بالاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرارات الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي أصدرها لصالح مدافع الفريق السابق التونسي شهاب بن فرج والمهاجم السابق الجزائري بلعويدات قطعت شوطا بعيدا يتجاوز (70%).
غير أن مصادر موثوقة بحسب صحيفة الصيحة، كشفت للصحيفة، عن تبقي خطوة واحدة مهمة تفصل المحكمة عن تعيين محكمين للقضية وتحديد موعد جلسة الاستماع للنظر في الاستئناف، وتتمثل الخطوة في دفع الهلال لرسوم المحكمة.
وبحسب مصادر فإن المحامي البرتغالي الذي كلفه الهلال بمتابعة القضية ظل على تواصل مع إدارة النادي من أجل إرسال الرسوم وأخطرها أكثر من مرة بضرورة سداد رسوم الاستئناف قبل أن ينقضي القيد الزمني المحدد لهذه الخطوة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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