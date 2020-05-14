مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من تفجر الأوضاع الامنية

أعربت السيدة حرية إسماعيل عبد المحسن – رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تفجر الأوضاع الأمنية عند بعض مكونات المجتمع السوداني في عدد من ولايات السودان “كسلا، جنوب كردفان، غرب كردفان، جنوب دارفور، الجزيرة” والتي نتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان وسقوط عدد من الضحايا والجرحى وفقدان للممتلكات.

وأضافت فى تصريح صحفي بحسب سونا، أنه من واقع مسؤولية المفوضية وفق قانونها لسنة 2009م الذي خولها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد تناشد كل الأطراف بوقف العدائيات والالتزام بتوجيهات السلطات الرسمية والأمنية المعنية.

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كما تدعو المفوضية الجهات المختصة بفرض المزيد من هيبة الدولة بالالتزام بتنفيذ أحكام القانون وبسط الأمن.

تترحم المفوضية على الضحايا وتتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)