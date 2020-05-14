وفاة المعتقل الشريف بدر بسبب فيروس كورونا

تداولت صحف الكترونية صادرة في الخرطوم، خبراً عن وفاة الشريف احمد عمر بدر القيادي الذي تقلد عدة مناصب في العهد السابق، الوفاة حدثت يوم الخميس وهو معتقل منذ فترة طويلة في سجون النظام الحالي بسبب مرض كورونا.
وبحسب أخبار الخليج 365 سبق وأن حذرت أسرة الشريف بدر عن تدهور صحته، وحملت أسرة المعتقل الشريف أحمد عمر بدر قبل أيام السلطات والنائب العام المسؤولية عن تدهور صحته، وقالت: السلطات تتعمد منع الرعاية الطبية المناسبة له وآخرها حصوله على جهاز للعناية المكثفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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