أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 14 مايو 2020م

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السودان: مجلس السيادة يعيد الخبر المسحوب ويؤكد الاتفاق على إقالة وزير الصحة

حمدوك يحسم الجدل ويكشف حقيقة الاتفاق بشأن اقالة وزير الصحة

قيادي بقوى الحرية يتهم الأجهزة الأمنية بالتواطؤ في حسم النزاع القبلي

السيادي يعيد نشر خبر التوافق حول تعيين وزير الدفاع واقالة وزير الصحة

السودان: حمدوك: لا وجود لإتفاق يقضي بإقالة وزير الصحة

القائد العام يُعيد ضباط صف وجنود للخدمة بالقوات المسلحة

وكالة أنباء السودان تعتذر عن خبر تعيين وزير الدفاع

حميدتي: قوات الدعم السريع ظلت تتعرض للغدر والقتل عبر إيادٍ خفية منذ بداية التغيير

مفرح : لجان المقاومة لن تكون أداة تستخدم في أيادي أي عابث

حمدوك يحسم الجدل ويكشف حقيقة الاتفاق بشأن اقالة وزير الصحة

المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تشيد بقرار حمدوك وتطالب بإقالة وزير الري واللجنة الفنية

توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات

حميدتي يكشف عن مخطط ويحذر من إثارة الفتن والنعرات القبلية

حميدتي يتهم جهات بالسعي لإحداث فتنة بين الدعم السريع والجيش

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السودان استشهاد 9 وإصابة 16 من قوات الدعم السريع في أحداث كادوقلي

مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من تفجر الأوضاع الامنية بعدد من الولايات

الخرطوم(أخبار الخليج 365)