عبارة وزير الاعلام السوداني “يا تهاني خليك من كباشي وخلينا في المهم.. جردل الخبيز بي كم؟” تشعل فيسبوك

التاريخ: 14-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة تداول نشطاء فيسبوك سكرين شوت لمداخلات وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح مع الناشطة النسوية تهاني عباس على حسابها بموقع فيسبوك، وحققت ردود الوزير ضجة واسعة وأشعلت فيسبوك. Advertisements الرد الأول والذي يبدو متعلقاً بموضوع توصية إقالة وزير الصحة دكتور أكرم كتب فيصل بحسب ما نشر موقع النيلين من المنشور المتداول على نطاق واسع (يا تهاني مجلس الوزراء هو الذي يقيل الوزراء ونحن لم نناقش الأمر ولم نتلق طلباً ولن نقيله، ال بيعمل في العمايل دي هو كباشي)، يشار الى أن كابشي هو الفريق كباشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي. وجاء الرد الثاني لوزير الإعلام فيصل (يا تهاني خليك من كباشي وخلينا في المهم… جردل الخبيز بي كم ؟؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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