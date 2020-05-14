السودان: تسجيل(157) إصابة جديدة بفيروس كورونا وإرتفاع العدد الكلي إلى (1818)

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (157) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تسجيل (10) وفيات.
سجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (120)، الجزيرة (22) ، سنار (6) ، شمال كردفان (5) ، القضارف (2) ، جنوب دارفور (2)
وبحسب التعميم الصحفي الذي تلقت (أخبار الخليج 365) نسخه منه ،يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (1818) حالة متضمنة (90) وفاة.
وقد تماثلت (25) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين إلى (198)
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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