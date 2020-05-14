بالصور.. في مفاجأة غير متوقعة ضبط الحسناء السودانية “لوشي” وهي تغازل الممثل المصري محمد رمضان وتعترف له “بحبك”..شاهد كيف رد عليها النجم رمضان

فاجأ بعض أصدقاء الحسناء والإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك “لوشي” صديقتهم ومتابعيها بتصوير “اسكرين شوت” من تعليق قامت بكتابته في صفحة الممثل المصري الشهير ونجم المسلسل الضجة “البرنس”.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ضبط أصدقاء لوشي الحسناء السودانية وهي تكتب لرمضان في إحدى منشوراته “بحبك” وبعد لحظات من ممازحة أصدقائها لها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك بالتعليق الذي تركته لوشي للنجم المصري.

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وفي أول ردة فعل لها قامت لوشي بنشر لقطة من رسالة بعثها لها النجم البرنس, حيث عملت جاءت صيغة المحادثة في شكل “أيموشن” عبر فيه رمضان عن رضائه بتعليق النجمة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)