مجلس السيادة يعيد منشور التوافق على أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزيرالصحة

أكد مجلس السيادة الانتقالي مساء يوم الأربعاء أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزيرا للدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.

كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020 م والذي ضم رئيس_مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزيرالصحة من منصبه.

وبحسب متابعات أخبار الخليج 365، حذف مجلس السيادة الانتقالي نهار يوم الأربعاء خبر الإجماع على إقالة وزير الصحة من صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ليعود وينشره مرة أخرى مساء الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)