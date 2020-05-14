شاهد بالفيديو.. مازن حلمي يواصل اصطياد الجميلات وضحيته هذه المرة حسناء سودانية فائقة الجمال تعيش بالخليج تؤكد له (ديل بتاعين رقاد)

واصل الإعلامي السوداني الشاب حازم حلمي تقديم فقرته المشوقة والتي تأتي على شكل لعبة يستضيف من خلالها عدد من نجمات السوشيال ميديا وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وتأتي قوانين اللعبة التي شارك فيها عدد من المشاهير أبرزهم الإعلامية الحسناء آلاء المبارك “لوشي” صارمة بحيث يقوم الخاسر في الإجابة على الأسئلة التي يضعها حازم بتنفيذ أي شرط يضعه الإعلامي مهما كانت صعوبته وبالعكس يقوم حازم بتلبية جميع مطالب ضيفاته حال أجبن على الأسئلة.

وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد استضاف الإعلامي المثير للجدل في هذه الحلقة إحدى حسناوات السوشيال ميديا والتي تحظى بمتابعات فائقة وهي الممثلة أمل المنير الشهيرة باسم “أمول”.

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الممثلة الشهيرة على السوشيال ميديا تقيم بالخارج وتحديداً بإحدى دول الخليج قام حازم باستضافتها عبر اللايف الذي وجد متابعات عالية, وتمكنت أمول من الإجابة على معظم الأسئلة وفشلت في بعضها.

حيث فشلت في التعرف على إحدى نجمات الشوشيال ميديا على الرغم من أن معظم المتابعين تعرفوا عليها, وبررت ذلك بقولها أن هؤلاء (بتاعين رقاد) أي أنهم يطبلون للنجمات والجميلات, كما قامت بتقديم فاصل تمثيلي كوميدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)