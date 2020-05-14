تفاصيل صراع محتدم مع (أكرم) ولجنة الطوارىء الصحية تصل حِدته إلى طرده من اجتماع اللجنة

صراع محتدم يدور بين عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، ووزير الصحة د. أكرم علي التوم، داخل لجنة الطوارئ العليا لأزمة كورونا، وصل إلى حد طرد الأخير من اجتماع للجنة.

ووصل الخلاف ذروته لحد التلاسن الحاد بين تاور وأكرم، الأمر الذي أدى إلى أن طالب تاور من أكرم مغادرة الاجتماع، بينما رفض أكرم المغادرة.

وتصاعد الخلاف لدرجة استدعاء تاور الحرس آمراً لهم بإخراج أكرم، وتدخل الحضور وقاموا بتهدئة الأمور.

وبحسب مقال للكاتب الصحفي ” عطاف محمد مختار” أن تاور شكل لوبي داخل مجلس السيادة، وتمكن من إخراج توصية بإقالة أكرم من منصبه.

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بعدها تبنى مجلس السيادة توصية تاور بإقالة أكرم، ودفع بها وبمسبباتها في ملف لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، في الاجتماع الثلاثي الذي حضره رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وأعضاء من الحرية والتغيير.

يذكر أن رئيس الوزراء لم يوافق على الإقالة، ورد بدراسة الأمر وإخطارهم لاحقا بالقرار، وكان مجلس السيادة قد خرج بيان عصر اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى إقراره بالاجماع أن يتخذ:مجلس الوزاء الإجراءات الدستورية اللازمة لإقالة أكرم، حتى يضع رئيس الوزراء ومجلسه تحت الأمر الواقع، بحسب ما ذكر “عطاف مختار”.

وبحسب صحيفة السوداني، تم عقبها إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، على إثره مباشرة تم سحب بيان مجلس السيادة الداعي في الشروع بإقالة أكرم وفق الإجراءات الدستورية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)