شاهد.. وزير الإعلام فيصل محمد صالح: لا صحة لخبر إقالة وزير الصحة

التاريخ: 13-مايو-2020
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قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، ان بعض الأعضاء –لم يحددهم, في اجتماع ثلاثي (السيادي –الوزراء- قوى التغيير) طالبوا بإقالة أكرم.
وأكد فيصل ان في نهاية الاجتماع أثُير حديث عن اداء وزير الصحة من بعض الإعضاء, وقال ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة المصفوفة.
وأضاف”ما نحب أن نقوله على لسان مجلس الوزراء وعلى لسان رئيس مجلس الوزراء ليس هناك أي توصية أو اقرار أو اتفاق من أي جهة بإقالة وزير الصحة”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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