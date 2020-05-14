دقلو يحث منسوبي الدعم السريع على التمسك بالصبر وتوخي الحذر

التاريخ: 13-مايو-2020
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قال الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع أن الهدف من حادثة كادوقلي هو جر الدعم السريع للفتنة عبر اصطدامه مع الجيش واخراجه من الخرطوم.
ودعا دقلو في تصريحات صحفية عقب تفقده لمصابي أحداث كادقلي بالدائرة الطبية للدعم السريع بشمبات السياسيين الراغبين في الوصول إلى السلطة اتباع وسائل مشروعة حفاظا على مقدرات البلاد ،وحث منسوبي قوات الدعم السريع على التمسك بالصبر وتوخي الحذر، لافتا إلى أن القانون قد كفل حق الدفاع عن النفس.وقال أن اجتماعا برئاسة رئيس مجلس السيادة قد إلتأم اليوم وخرج بتوصيات هامة وحاسمة كفيلة بحل المشكلة الأمنية بالبلاد ، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تكوين محاكم مشتركة ومحاكم ميدانية.
ووصف النائب الاول لرئيس مجلس السيادة أحداث كادقي بالمؤسفة وقال انها ليست جديدة علي الدعم السريع الذي ظل يتعرض لإستهداف واضح منذ نجاح التغيير في البلاد مؤكدا علي ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية ونبذ القبلية والجهوية مبينا ان السودان وطن يسع الجميع داعيا الوسائط الاعلامية الي تحري الدقة والمهنية والمصداقية خاصة في تناولها للقضايا التي تهم الأمن القومي السوداني والإبتعاد عن الإثارة والخوض في الفتن وقال ان أي تجاوز في هذا الشأن سيتم حسمه بالقانون.
وابدى قائد قوات الدعم السريع حزنا علي الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الأحداث وقال ان التضحية في سبيل الوطن من اعظم التضحيات واضاف قائلا “لدينا مثل في دارفور يقول موت ولدي ولا خراب بلدي”
وتعهد حميدتي بحسب ( سونا) باستمرار الدعم السريع في المحافظة علي امن واستقرار البلاد جنبا الي جنب القوات النظامية الاخري مؤكدا ان المشكلات القبلية التي أطلت برأسها خلال هذه الفترة هي مشكلات مصطنعة وراءها دوافع سياسية مشيرا الي ما يحدث في منطقة نيرتتي وخور رملة بولاية وسط دارفور داعيا الي تفويت الفرصة علي المتربصين بأمن واستقرار الفترة الانتقالية.
الي ذلك اوضح العميد جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ان جزء من قوات الترتيبات الأمنية التابعة للفرقة 14 هجمت على احد الفرقان خارج مدينة كادوقلي بأربعة عربات وقتلت وجرحت عددا كبيرا من المواطنين وأفراد من قوات الدعم السريع كانوا مع أسرهم أثناء عطلاتهم الرسمية وتم تدمير عربتي دورية تابعة للدعم السريع وقتل وجرح من كانوا على متنهما.
وأشار إلي أن عدد شهداء قوات السريع في هذه الحادثة بلغ 9 شهداء بجانب إصابة 16 آخرين واستشهاد عشرة من المواطنين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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