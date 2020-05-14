عاجل | مجلس الوزراء يناقش الاوضاع الامنية وتطورات كورونا بالبلاد

الأربعاء 13 مايو 2020

كتب محمد أمين

أكد مجلس وزارء السودان على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون.



واستمع المجلس اليوم (الاربعاء) برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى تقرير من وزير الداخلية، الطريفي ادريس، حول الاوضاع الامنية في البلاد وتطورات جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية، إن وزير الداخلية أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق الكامل.

وتطرق الوزير إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتهاعدد من المدن وراح ضحيتها العشرات بسبب الاقتتال القبلي.

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وارجع الطريفي مسببات الأحداث إلى التحريض والشائعات وغياب الأساليب السابقة في معالجة المشكلات والمتمثلة في قيام الدولة بدفع الديات والتعويضات.

وقال صالح إن المجلس تداول حول التقرير ، مشددا على أهمية إتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين ودور اللجان الأمنية في إتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن المجلس أكد على ضرورة محاسبة المقصرين وضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات.

ومن ناحية قال المتحدث باسم الحكومة، أن المجلس استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة، أكرم على التوم، مشيراً إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى( ١٦٦١) منها (٨٠) حالة وفاة و (١٧٣) حالة شفاء.

وقال صالح إن خطة الوزارة توفير المعدات والمعينات وإستنفار الكوادر الطبية، وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الإستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد. وأضاف فيصل أن المجلس تداول حول التدابير التي اتخذتها الوزراة لمجابهة الوباء خاصة مايتصل بالمواطنين العالقين بالخارج وتمديد الإجراءات الإحترازية ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة.

وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام 2020، ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام 2020.