سعودي يقتدي بـ”ابن سلمان” ويحمل ساطوراً مهدداً المارة بتقطيعهم كما قُطع خاشقجي!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الانحدار الأمني المتزايد في السعودية، غضب السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو لمواطن يُهدد آخراً بساطور وسط الشارع.

ويظهر بالمقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، شخصاً غريب المظهر بشعر طويل، يحتجز آخراً في سيارة وسط طريق سريع بأحد مناطق المملكة، ويحمل ساطوراً بيده يُلوح به، ويضرب به نافذة السيارة، ثم يضرب به من أعلى السيارة، ويحوم حولها بشكل مُرعب.ولم يكتف هذا المواطن بتهديد الشخص الذي داخل السيارة، بل أشهر ساطوره في وجه المارة وبدأ يتلفظ ويُهدد الآخرين بألفاظ خارجة.

واعتبر بعض الناشطين أن ما يحدث في السعودية، ماهو إلا انعكاساً لحُكامهم، فكتب مغرد باسم الأصمعي: “هدا مايخلفه حكم الصبيان والشعب الجبان”.وعلق آخر مُذكراً بحادثة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي: :الشعب على دين ملوكهم تم تقطيع #جمال_خاشقجي بمنشار”.