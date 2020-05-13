هذا ما جرى… إعلامي كويتي يُطالب الحكومة بـ”رمي الوافدين المصريين في الصحراء”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الإعلامي الكويتي مبارك البغيلي، صوراً توثق أحداث الشغب التي قام بها وافدون مصريون في محافظة الفروانية بالكويت.

واستنكر البغيلي تصرفات المصريين وكتب في تغريدة رصدتها “وطن”: “مصاروة في مركز إيواء الفروانية يثيرون الشغب والفوضى وتكسير بعد محاولتهم الإعتداء على أحد رجال الأمن وتم إستدعاء رجال القوات الخاصة للتعامل مع هؤلاء البلطجية قليلي الأدب”.وتساءل البغيلي: ” أين سفارتهم ؟ نائمة؟ أين حكومتهم ؟ نائمة؟ أين المصرية وزيرتهم نبيلة مكرم؟ نائمة”.

وطالب البغيلي بنقلهم إلى الصحراء، بعد حادثة الاعتداء على احد رجال الأمن، قائلاً: “حان نقل المصاروة في مراكز الإيواء إلى الصحراء فهؤلاء البلطجية ” مو كفو ” التعامل معهم بإحترام”.ويرى البغيلي أن “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأن من حق الدولة التعامل بالطريقة التي تراها مُناسبة طالما أن سفارتهم لم تحاول احتواء الموقف.