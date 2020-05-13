شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر الإعلامي الكويتي مبارك البغيلي، صوراً توثق أحداث الشغب التي قام بها وافدون مصريون في محافظة الفروانية بالكويت.
واستنكر البغيلي تصرفات المصريين وكتب في تغريدة رصدتها “وطن”: “مصاروة في مركز إيواء الفروانية يثيرون الشغب والفوضى وتكسير بعد محاولتهم الإعتداء على أحد رجال الأمن وتم إستدعاء رجال القوات الخاصة للتعامل مع هؤلاء البلطجية قليلي الأدب”.وتساءل البغيلي: ” أين سفارتهم ؟ نائمة؟ أين حكومتهم ؟ نائمة؟ أين المصرية وزيرتهم نبيلة مكرم؟ نائمة”.
وطالب البغيلي بنقلهم إلى الصحراء، بعد حادثة الاعتداء على احد رجال الأمن، قائلاً: “حان نقل المصاروة في مراكز الإيواء إلى الصحراء فهؤلاء البلطجية ” مو كفو ” التعامل معهم بإحترام”.ويرى البغيلي أن “من أمن العقوبة أساء الأدب”، وأن من حق الدولة التعامل بالطريقة التي تراها مُناسبة طالما أن سفارتهم لم تحاول احتواء الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما جرى… إعلامي كويتي يُطالب الحكومة بـ”رمي الوافدين المصريين في الصحراء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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