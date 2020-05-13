شركات الأسرة الحاكمة في دبي تنهار وهذا ما طالبت به لإنقاذها قبل فوات الأوان

الخليج 365:

قالت وكالة “بلومبيرغ”، الأمريكية، إن الشركات العائلة في دبي، طالبت حكومة محمد بن راشد آل مكتوم، تبني عدد من التدابير المهمة، وذلك في إطار المساعدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن استمرار انتشار فيروس كورونا.

وحسب الوكالة، أكدت تلك الشركات، على ضرورة خفض ضريبة القيمة المضافة وتسريع المدفوعات، ولك بعد أن أكدت وزارة المالية الإماراتية أنها لا تخطط حالياً لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي البالغ 5%.

ونتجت 14 توصيةً عن اللقاء الذي عُقد في 21 أبريل/نيسان 2020، بين ممثلي الشركات والأسرة الحاكمة في الإمارة، ولُخصت في خطاب من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأكدت الغرفة على فحوى الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة Bloomberg الأمريكية الثلاثاء 12 مايو/أيار 2020، حيث طلبت الشركات من حكومة دبي ما يلي:

خفض ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 2%، أو تأجيل مدفوعات 2020. وطلبت الشركات كذلك إعفاءها من جميع الغرامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لدعم السيولة.

منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالإغلاق قروضاً مدعومة من الحكومة.

المساعدة في دعم رواتب بعض الموظفين في الشركات المتضررة من الإغلاق.

مساعدة الدولة في تمويل عمليات إعادة العمال الذين فقدوا وظائفهم إلى أوطانهم، على أن تدفع الشركات هذه الأموال على أقساط تتراوح بين 12 و24 شهراً.

إلغاء تكلفة استصدار أو تجديد تراخيص التجارة في 2020، أو خفضها بنسبة 50%.

إلغاء الرسوم الجمركية وتكاليف المرافق العامة هذا العام، أو خفضها بنسبة 50%.

يذكر أن اللقاء، حضره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يرأس لجنة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، إضافة إلى الشيخ ماجد، نجل حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

بدورها، نفت وزارة المالية الإماراتية في بيان وجود أي خطط في الوقت الحالي لزيادة ضريبة القيمة المضافة.