زيادة الأجور الحالية لا تكفي نصف تكلفة المعيشة

الخليج 365 :

قللت دراسة حديثه عن واقع الأجور بالسودان من الزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بزيادة الحد الأدنى للأجور وكشفت إن الفرق مابين الاجور وتكلفة المعيشة للعاملين بالخدمة العامة في السودان تتراوح مابين 1500% الى 8000% واكدت الدراسة بحسب صحيفة اليوم التالي أن الأسعار تضاعفت تراكمياً ما بين 150 الى 800 مرة في الحدين الأعلى والأدنى خلال الثماني سنوات الماضية وبالتطبيق على عشرين سلعة حددتها الدراسة التي أكدت على أن زيادة الأجور طيلة هذه الفترة لم تتجاوز الـ 50% فوق الأجر الشامل وقالت الدراسة التي أعدها الدكثور قاسم الفكي بجامعة الخرطوم أن الفجوة المعيشية وصلت إلى أكثر من 96 و99 بالمئة للحدين الأعلى والأدنى على التوالي وأشار الفكي على أهمية مضاعفة الأجور بأكثر من عشر أضعافها وبمعدل يتجاوز الـ 1000% وليس 569% كما أعلن عنها مؤخرا وأوضح أن الاجور الحالية لاتعمل على تغطية 50% من تكلفة المعيشة وتمثل 7.1% و37.9%