قيادي في الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن “ضربة قاسية” لأعداء الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال العميد صادق حسيني، قائد فيلق “بيت المقدس” للحرس الثوري في محافظة كردستان إن الحرس الثوري سيوجه “ضربة قاسية” لأعداء الثورة.

وجاء كلام حسيني خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال مراسم تأبين قتلى الحرس الثوري الإيراني الذي سقطوا الثلاثاء الماضي في منطقة ديواندرة بمحافظة كردستان (غربي ايران)، في اشتباكات مسلحة، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وقالت الوكالة إن “قوات الحرس الثوري اشتبكت الثلاثاء الماضي مع عناصر من زمرة معادية للثورة في المنطقة العامة لمدينة ديواندرة، واستشهد 3 من الحرس”.

وقال القائد العسكري إن “العدو يسعى لضرب أمن المواطنين ومنع تحقق التنمية والإعمار في هذه المنطقة ولكن ما دام هنالك شباب مثل الشهيد سليماني ورفاقه في كردستان وإيران ويحفظون أمن الشعب فإن الأعداء لن يحققوا شيئا”.

وتابع: “سنوجه ضربة قاسية للعناصر المعادية للثورة وسيتلقى الأعداء ضربة أقوى من قوات الحرس الثوري في كردستان”.

وأضاف “الاستكبار وأذنابه يسعون دوما لوقف عجلة الثورة القوية والماضية إلى الأمام لكنهم لن يحققوا مآربهم أبدا”.