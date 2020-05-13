أزمة في الاتحاد السوداني لكرة القدم بسبب خطاب ضائع من الكاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجّر خطاب صادر عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) أرسله للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه، يستفسرها عن رؤيتها للموسم الحالي في ظل أزمة كورونا وقرارها بشأن موسمها الرياضي، فجّر أزمة كبيرة في أروقة الإتحاد السوداني لكرة القدم بعد جدل دار في أروقته حول تسلمه الخطاب الأفريقي، بعد نفي الأمين العام للاتحاد وصول خطاب بهذا الصدد . وكشفت المتابعات أن رئيس اتحاد كرة القدم د. كمال شداد وجه بإرسال خطاب للإتحاد الإفريقي لاستفساره حول حقيقة إرساله خطاباً للاستفسار عن رؤية الاتحاد للموسم الكروي في السودان . ويترقب الإتحاد رد (الكاف) وحال جاء رده بالتأكيد على إرسال خطاب، فإن عقوبات يتوقع أن تطال بعض منسوبي الاتحاد . المادة السابقة شرطة دبي تستخدم سلاحا جديدا لمواجهة فيروس كورونا المقالة القادمة قيادي في الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن “ضربة قاسية” لأعداء الثورة

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