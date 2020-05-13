وزارة (الطاقة) تمنع القوات النظامية من التزود بالوقود من المحطات الخدمية

الخليج 365 : منعت وزارة الطاقة والتعدين دخول أفراد القوات النظامية للتزود بالوقود من أي محطة خدمية، وأوضح عبد الله أحمد عبد الله، مدير إدارة الإمداد والتوزيع، في خطاب موجه الى شرمات التوزيع – تلقت (اليوم التالي) نسخه منه – أنه في إطار ضبط ورقابة محطات الوقود خلال فترة كورونا والظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وعطفاً على مخرجات اجتماع اللجنة العليا للطوارئ، تقرر عدم دخل القوات النظامية للتزود بالوقود من أي محطة خدمة.

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