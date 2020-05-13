إقالة وزير الصحة أكرم التوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020م، أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

وأشار في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماع ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء، ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير. المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة إلى دول الجوار… المقالة القادمة عبد القادر المادح(ابه) وزينب بر.. بقلم عبد اللطيف البوني

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