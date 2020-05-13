ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة إلى دول الجوار…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات الدعم السريع المتمركزة بمنطقة التومات بمحلية دمسو بولاية جنوب دارفور، من القبض على عدد (2) تانكر وقود مهربة إلى إحدى دول الجوار محملة بعدد خمسة آلاف جالون من الوقود.

وقال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد، اليوم، إن الحمولتين من الوقود من حصة ولاية جنوب دارفور من المركز لإحدى المحطات داخل مدينة نيالا. فيما تم فتح بلاغ في قسم تلس في مواجهة المتهمين تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

وعلى ذات الصعيد، ضبطت قوات الدعم السريع عددا من المتفلتين بحوزتهم مواتر وسلاح وجاري تحويلهم إلى محكمة الطوارئ برئاسة الولاية.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من الجريمة في مناطق الشريط الجنوبي للولاية.

تلس: محجوب حسون

تمكنت قوات الدعم السريع المتمركزة بمنطقة التومات بمحلية دمسو بولاية جنوب دارفور، من القبض على عدد (2) تانكر وقود مهربة إلى إحدى دول الجوار محملة بعدد خمسة آلاف جالون من الوقود.

وقال والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد، اليوم، إن الحمولتين من الوقود من حصة ولاية جنوب دارفور من المركز لإحدى المحطات داخل مدينة نيالا. فيما تم فتح بلاغ في قسم تلس في مواجهة المتهمين تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

وعلى ذات الصعيد، ضبطت قوات الدعم السريع عددا من المتفلتين بحوزتهم مواتر وسلاح وجاري تحويلهم إلى محكمة الطوارئ برئاسة الولاية.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من الجريمة في مناطق الشريط الجنوبي للولاية.