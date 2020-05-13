عاجل | المجلس السيادى يقر بالإجماع إقالة وزير الصحة من منصبه

الأربعاء 13 مايو 2020 أكد مجلس السيادة الانتقالي السودانى أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.

كما أكد مجلس السيادة، أن الاجتماع الثلاثى الذى عقد بالقصر الجمهورى في السادس من مايو الجارى والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء السودانى الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

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