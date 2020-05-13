عاجل| رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاما.. هذا ما دار فيه

الأربعاء 13 مايو 2020

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم اتصالا هاتفيا من السيدة أراتشا قونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية.



وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية دعم بلادها للسودان والدور الذي يمكن أن تلعبه اسبانيا كعضو في الاتحاد الأوربي من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه شكر رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية الإسبانية على الاتصال مؤكدا حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .