إعفاء مدير عام وزارة الصحة بولاية الخُرطوم

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الأربعاء 13 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أصدر وزير الصحة الاتحادي الدكتور أكرم علي التوم، قراراً بإعفاء د. الفاتح عثمان فتح الرحمن من مهامه كمدير عام لوزارة الصحة بولاية الخُرطوم.
وكلّف القرار الدكتور حمدان مصطفى حمدان بمهام مدير عام لوزارة الصحة بولاية الخُرطوم، وذلك لحين الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام المختلفة تماشياً مع موجهات التغيير المطلوب.
وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م، واستناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2019م الذي يبين اختصاصات وسلطات وزارة الصحة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (116) الخاص بتمديد الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة الاتحادي للتحكم في الطوارئ الصحية بالولايات، وفي إطار إنفاذ موجهات الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمة المدنية.
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