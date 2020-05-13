وزارة الطاقة تطالب “التقنيين” العدول عن الإضراب

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قرر المهندسون التقنيون بوزارة الطاقة والتعدين، الدخول في إضراب عن العمل، احتجاجاً على عدم تحسن أوضاعهم الوظيفية، في وقت دعتهم الوزارة إلى العدول عن الخطوة في الوقت الراهن، وتعهدت بحل قضيتهم العادلة.

وناشد وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين المهندس خيري عبدالرحمن أحمد، المهندسين التقنيين الذين استخدمهم العهد السابق ظلماً في وظائف عمالية، بعدم الدخول في اضراب انطلاقاً من مسؤوليتهم تجاه خدمة الوطن والمواطن.

وقال خيري، في بيان اليوم “الأربعاء”، بحسب صحيفة مصادر إن التوقيت الذي حددوا فيه الاضراب يُسبب معاناة كبيرة للشعب كافة في ختام شهر رمضان، والبلاد تواجه وباء كورونا وما يتطلبه من ضرورة انتظام التيار الكهربائي للمستشفيات ومراكز العزل، مؤكداً توافق رؤية قطاع الكهرباء مع مطالبهم، والبدء في خطوات إنفاذ العدالة لتحقيقها.

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وأوضح الوكيل، أن كل الخطوات القانونية التي اتبعها المتظلمون في السابق كشفت عدالة قضيتهم، وأن تعمد النظام البائد قطع طريقها حتى لا تصل إلى درجة اصدار حكم قضائي يلزم النظام بتنفيذ مطلبهم.

وقال خيري، إن الخطوة التي اتخذوها في عهد ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة باللجوء الى وزارة العمل واتباع الخطوات الإدارية اللازمة بالتنسيق مع ديوان شؤون الخدمة ؛ أسفرت عن إصدار توصية وزارية من قبل وزيرة العمل تؤكد استحقاق كل من حصل على دبلوم “سنتين أو ثلاث سنوات” في الدراسات الهندسية في التعيين في الدرجة التاسعة عند مدخل خدمته مؤكداً تحويل التوصية لوزارة الطاقة والتعدين لإجراء اللازم.

وأشاد الوكيل، بالخطوة المؤسسية المسؤولة التي تتسق مع العهد المدني الانتقالي؛ الذي يقوم على مبدأ إنفاذ القانون، وأشار إلى البدء في وضع تصور كامل يبدأ بالاتفاق على كيفية معالجة استحقاقاتهم في هذه الفترة وإلى تاريخ 31 ديسمبر2020م.

وأكد خيري، سعيهم أن تتضمن ميزانية العام المقبل من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية على الدرجات المستحقة والتزام الوزارة بتطبيق شعار ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في (حرية سلام وعدالة) بتطبيق العدالة على قضيتهم لحلها جذرياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )