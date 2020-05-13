(8 ) وفيات وسط السودانيين في نيويورك ونيوجيرسي بالكورونا

كشف مصدرا بوزارة الخارجية أن حالات الوفاة بفيروس كورونا وسط السودانيين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بلغت ثماني وفيات خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر بحسب صحيفة السودانى نقلا عن (سونا)، إلى حدوث إصابات عديدة بالفيروس للسودانيين في الولايات المتحدة، رصدت معظمها في ولايات نيويورك ونيو جيرسي وكنيتكت وماساتشوستس ومين.

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وذكر أن عدد 37 حالة قد تماثلوا للشفاء وتبقت 16 حالة تتابع العلاج بالمستشفى أو في العزل المنزلي، وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات الولايتين، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)