مجلس الوزراء يستمع إلى تقرير حول الوضع الأمني

قال مجلس الوزراء، إن وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، أوضح أن مسببات الأحداث الأخيرة في جنوب وشمال دارفور ومنطقة فداسي بولاية الجزيرة وكسلا ومنطقة عد بابكر وكادقلي، التحريض والشائعات وغياب الأساليب السابقة في معالجة المشكلات والمتمثلة في قيام الدولة بدفع الديات والتعويضات.

وأشار الطريفي إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق الكامل.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم الأربعاء برئاسة د. عبدالله حمدوك وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح، أن المجلس تداول حول تقرير وزير الداخليه، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين، ودور اللجان الأمنية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأبان أن المجلس أكد على ضرورة محاسبة المقصرين وضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات.

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كما أكد المجلس على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون وأضاف فيصل بحسب صحيفة السوداني أن المجلس استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة د. أكرم علي التوم، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى (١٦٦١) منها (٨٠) حالة وفاة و (١٧٣) حالة شفاء، كما أشار إلى خطة الوزارة في توفير المعدات والمعينات واستنفار الكوادر الطبية، مشيراً كذلك إلى الرؤى المستقبلية لخطة الوزارة التي تستفيد من دور المجلس الاستشاري في التنبؤات وتوسيع نطاق الفحص ليشمل الولايات، بجانب الاستفادة من كافة الكوادر الصحية بالبلاد، كذلك موقف الألبسة الواقية والمعدات ودور الوزارة في مراقبة أداء الولايات وموقف التمويل لتوفير الاحتياجات.

وقال فيصل، إن المجلس أشاد بأداء وزارة الصحة، مجدداً إشادته بالجيش الأبيض لجهوده المقدرة في درء الوباء وحماية المواطنين وأضاف أن المجلس تداول حول التدابير التي اتخذتها الوزراة لمجابهة الوباء خاصة مايتصل بالمواطنين العالقين وأمد الإجراءات الاحترازية ورؤية الوزارة حيال التعليم وإغلاق المستشفيات الخاصة وأجاز المجلس مشروع قانون جرائم المعلوماتية لعام ٢٠٢٠م ومشروع تعديل القانون الجنائي لعام ٢٠٢٠م.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)