حريق هائل بالسوق الشعبي أمدرمان

التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة احتوت شرطة الدفاع المدني حريق هائل بأحد المصانع بالسوق الشعبي أمدرمان، تسبب في خسائر مادية بعدد من المحال التجارية المتخصصة في المواد المستعملة “الخرد”. Advertisements وبحسب صحيفة مصادر فأن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم “الأربعاء” بأحد مصانع البلاستيك بالسوق الشعبي، وبسبب قوته امتدت النيران إلى محال “الخرد” مما قضى على (10) منها متخصصة في بيع إسبيرات “التشليع”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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