بمبادرة قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات

بمبادرة قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع بين قبيلتي “الرزيقات والفلاتة” بجنوب دارفور توقعان على وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات

أفلحت الجهود التي قادها قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق/ عبدالرحيم حمدان دقلو في توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات بمدينة تُلس بولاية جنوب دارفور.

وشهد توقيع الوثيقة قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق/ عبدالرحيم حمدان دقلو ووالي جنوب دارفور المكلف اللواء/ الركن هاشم خالد محمود ومدير عام شرطة ولاية جنوب دارفور وناظر عموم الفلاته يوسف السماني وممثل ناظر الرزيقات د/محمد عيسى عليو ولفيف من قادة الإدارات الأهلية للقبيلتين.

وتعهد قائد ثاني الدعم السريع خلال مخاطبته فعاليات توقيع الوثيقة برعاية ومتابعة مخرجاتها تحقيقاً للأمن والإستقرار بالولاية.

وقال الفريق عبدالرحيم حمدان أن قبيلتي الرزيقات والفلاتة تجمعها أواصر صلة وتعايش تاريخي، واصفاً ما حدث بالنزغه الشيطانية التي يمكن أن تحصل بين الأشقاء في البيت الواحد.

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وأشاد قائد ثاني قوات الدعم السريع بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الأمنية بولاية جنوب دارفور بدفعها بالقوات النظامية في وقت مبكر وإحتوائها للحادث في وقت وجيز، كما اشاد بالإنسجام وروح العمل المشترك بين والي الولاية وقوى الحرية والتغيير والإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور.

وكشف سيادته عن خطة لجمع السلاح بمشاركة كافة القوات النظامية، وقطع دقلو انه لن يغادر مدينة تُلس حتى يتم القبض على المتفلتين وإرجاع الأموال المنهوبه الى اصحابها .

وبحسب إعلام الدعم السريع، قال والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن/ هاشم خالد محمود أن وثيقة العهد والميثاق ستكون مرجعية لكل أهل السودان ، وتأسف والي جنوب دارفور لما للحادث الذي وقع بين الرزيقات والفلاته ووصفه ب(سحابة الصيف) مؤكداً أن أغلى ما تزخر به ولاية جنوب دارفور هو المورد البشري بإعتباره محور الأرض وعمارها.

وثمن الوالي الدور الكبير الذي لعبه قائد ثاني الدعم السريع في رتق النسيج الإجتماعي، وحل مشكلة الماء والكهرباء لإنسان محلية تُلس وقيادته لمبادرة المصالحة بين القبيلتين التي توجت بتوقيع إتفاق عهد وميثاق بين الطرفين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)