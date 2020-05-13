توافق المكون العسكري على تعيين اللواء معاش يس إبراهيم يس وزيرا للدفاع

التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد مجلس السيادة الانتقالي أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع، وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية وذلك بحسب ما اوردت صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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