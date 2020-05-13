ود راوة يستنكر حديث فرفور ويطالبه بمساندة الشباب

إستنكر المطرب الشاب محمد عادل ود راوة هجوم الفنان جمال فرفور علي الفنان أحمد فتح الله (البندول) بسبب تقديمه لأغنية (ياعصافير ) في برنامج (أغاني وأغاني) دون أن يذكر أسمه ،وقال ود راوة أن فرفور يعلم طبيعة وطريقة برنامج أغاني واغاني الذي ظل مشاركا فيه سنوات طويله وغاب عنه في المواسم الأخيرة حيث يقوم مقدم البرنامج بذكر الأغنية وشاعرها وملحنها ، مشيرا الي أن فرفور لم يكتب أغنية ياعصافير ولم يلحنها ،وهو نفسه ظل يردد عشرات الأغنيات لفنانين آخرين في (أغاني وأغاني) دون أن يذكر أسماء أصحابها ،فلماذا يستنكر ذلك على الفنان أحمد فتح الله وعلى الأستاذ السر قدور الذي ذكر اسم الشاعر والملحن وهما أصحاب الحق الأصيل ؟

وأضاف ود راوة بحسب صحيفة السوداني: كنت أتمنى أن يكون فرفور داعما ومساندا للفنانين الشباب خاصة وانه سبقهم بسنوات طويلة في هذا المجال .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)