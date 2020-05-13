الصحفي مصعب الشريف يحكي قصة إصابته وطفلته بـ (كورونا) من اﻷلف الى الياء…

ظل الصحفي مصعب الشريف يعاني من الامرين و ذلك بعد إصابته بالكورونا و تجاهل الجهات الطبية المعنية،ظل،يصارع آﻻمه و اوجاعه بعد أن عزل نفسه في انتظار أن يجد الدعم الطبي و الاهتمام.

تحدثت اليه (كوكتيل) خلال هذا الحوار الذي سرد فيه مسلسل معاناته حتي بداية تعافيه من المرض..لنتابع ما جاء على لسانه.

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بداية…كيف أصبت بالمرض؟

انتقلت لي عبر الانتشار المجتمعي خلال تواجدي بمنطقة الطائف و الرياض بالخرطوم.

ما هي الأعراض التي شعرت بها في البداية؟

اول يوم في رمضان كان هناك رشح غير عادي بعدها فقدت حاسة الشم و التذوق ثم اصبت بحمي و صداع شديد وآلام في المفاصل ،بعد ثلاثة أيام من تلك الأعراض اتصلت علي رقم الطوارئ بالوبائيات و شرحت لهم ما اعاني من أعراض فكان ردهم بأن اعزل نفسي في المنزل و بالفعل نفذت ما طلب مني.

هل شعرت بعدها بتحسن ام أن الحال ازداد سوءا؟

بالعكس حدث تطور بان ازداد الوضع سوءا شعرت بجفاف شديد في الحلق و طعنات مؤلمة في الرئة و آلام في الصدر و عندما ابلغتهم قالوا لي انها اعراض الكورونا.

هل تم اخذ العينة بعدها مباشرة؟

ابدا..بعد اسبوع من ملاحقتي لهم و بعد معاناة شديدة تم أخذ العينة.

قبل اكتشاف مرضك و عزل نفسك هل تعرض شخص من الأسرة للاصابة؟

نعم..أصيبت طفلتي الصغيرة عمرها لم يبلغ العامين و هي في مرحلة الرضاعة ظهرت عليها اعراض المرض و الحمي الشديدة التي منعتها من النوم و لكن بعد مرور أيام بدأت في التعافي.

ما هي النصائح الطبية التي قدموها لك؟

بان استخدم البندول و الأسبرين كعلاج و فيتامين سي شريطه مكلف ماديا سعره ٨٥٠ جنيها و أغلب الأدوية غير متوفرة في الصيدليات، بجانب أنني وفرت لنفسي جهاز الازمة المتحرك مع استخدام دواء لفتح الشعب الهوائية .

هل تابعت مع أطباء من خارج السودان و مصابين بالمرض للاستفادة منهم؟

نعم..تواصلت مع أطباء و حالات مصابة نصحوني بعدم تعرضي لمكيف الهواء لتخف آلام عضلات الجسم و فعلا كان هناك تغيير.

هل من وصفات بلدية قمت باستخدامها؟

نصحني شخص صاحب تجربة من خارج السودان بان أضع ماء في السخان الكهربائي و ارمي فيه حبات القرنفل و استنشقه لمدة ثلث ساعة لمدة ثلاثة أيام و بالفعل كانت النتائج مذهلة فأصبحت لا اعاني من آلام العضلات و لا طعنات الرئة و لا ضيق التنفس و أخرجت كمية كبيرة جدا من البلغم و شعرت براحة كبيرة ، بالإضافة لاستخدام علاجات اخرى مثل عسل النحل الأصلي و زيت الحبة السوداء و القرنفل.

هل تابعت مع اطباء مرة اخرى للتأكد من تعافيك؟

تابعت مع أطباء في كندا و فرنسا مؤكدين لي بأن الطعنات في الرئة بسبب وجود بكتريا فيها ستؤثر عليها بمرور الوقت لذلك لابد من عمل صورة.

إذا عبرت مرحلة الخطر؟

الحمد لله عبرتها و تبقت لي أيام معدودات للتعافي التام هناك بعض الآلام في العضلات لكن الطبيب المتابع اخبرني بأنها نسبة لقلة الاكسجين في الجسم.

بعثت برسالة لوزير الصحة د.اكرم .. رسالة فيها إشارة لمعاناتك و تجاهل و اهمال الوزارة لحالتك؟

نعم كتبت رسالة لكنه للأسف هناك اهمال واضح من الوزارة و الأشخاص الموجودين في الوبائيات تعاملوا معي معاملة سيئة و كان بعضهم يقوم بإغلاق الهاتف في وجهي و لا توجد متابعة و هذا الأمر لم يحدث لي وحدي بل مع عدد كبير من المصابين،بعد كتابة مقالي ارسل لي د.اكرم رسالة و قال بأنه سيعالج الأمر بعد خمسة أو ستة أيام و لكن ما زال الوضع كما هو.

هل من رسالة اخرى لوزير الصحة؟

انني الومه على التقصير لانه كوزير عليه أن يتابع كل الولايات و يصدر توجيهاته بأن يكون هناك أطباء يتابعون الحالات و عليهم مواجهة الناس بالحقائق لان الوضع صعب جدا و المرض انتشاره سريع.

حوار: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني