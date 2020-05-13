تطورات في أزمة الأهلي شندي ومصادر تكشف التفاصيل

كشفت متابعات، أن مجلس إدارة نادي الأهلي شندي تمكن من التواصل مع مدرب الفريق الأسبق الصربي خليلوفتش عبر وسيط وبدأ معه مفاوضات مكثفة للتوصل إلى تسوية قبل نهاية المهلة الممنوحة للنادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لسداد مبلغ (25) ألف دولار للمدرب الصربي.

وتتحرك إدارة الأهلي في عدة اتجاهات، فإلى جانب مساعي التوصل لتسوية مع خليلوفتش لتخفيض المبلغ، تسعى الإدارة في اتجاه تجهيز الأموال المطلوبة قبل نهاية المهلة.

وبحسب متابعات صحيفة الصيحة، تمكنت إدارة الأهلي شندي من التواصل مع راعي النادي السابق صلاح إدريس ليُسهم مع المجلس في حل أزمة المدرب الصربي.

وتفيد معلومات، بأن إدارة نادي الأهلي شندي ستتقدم بطلب إلى خليلوفتش للانتظار إلى حين جمع النادي للمبلغ وعدم مخاطبة (فيفا) فور نهاية المهلة، وذلك حال انتهت المهلة دون أن تنجح الإدارة في جمع المبلغ المطلوب.