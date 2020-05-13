التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أحبتي؛ – تناقلت الأسافير تصريحاً مزوراً يعرف من صياغته كاتبوه، وأقول: (( أنني لم أصدر إطلاقاً توجيها أو أمراً للجان المقاومة – بحسم أئمة المساجد- كما قيل)). – فهم إخوتهم وآباؤهم وذويهم، المهم في الأمر أن مثل هذه التغريدات مآربها معلومة ولا تخفي علي فطنة القارئ، دونكم حساباتي الرسمية وهي المصدر الموثوق الذي طالما خاطبتكم عبره وكذلك قنوات وزارتنا المختلفة. Advertisements واضاف بحسب صحيفة صوت الأمة، لجان المقاومة لن تكون أداة مدجنة تستخدم في أيادي أي عابث لأنها جهة ينبغي لها الإستقلالية وهي التي توجهنا نحن متى ما رأت في مسيرتنا إعوجاجاً أو حياداً عن المبادئ، ولكل صاحب غرض أردد مع القائل: ((أصدق الصِّدق الأمَانَة وأكذب الكذب الخيانة)) . ومن يروجون لهذه الأكاذيب خانوا الله والوطن. – هذا ويأتي تشديدي المكرر للإلتزام بتوجيهات حكومتكم لتلافي هذا الطاعون الذي يستشري في بلادنا. ‏صفحتنا علي تويتر الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر مفرح ينفي التصريح الملغوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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