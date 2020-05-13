المركزي يعلن وقف العمل بجميع المصارف بكادوقلي لثلاثة ايام

التاريخ: 13-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلن بنك السودان المركزي عن ايقاف العمل بجميع المصارف بمدينة كادوقلي لمدة ثلاثة أيام . وأبان المركزي في تصريح صحفي بحسب سونا، ان ذلك يأتي استجابة لقرار حظر التجوال الذي أصدره والي ولاية جنوب كردفان اثر الاحداث الدامية والاحتراب التي حدثت في مدينة كادقلي بين قبيلتين بالمنطقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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