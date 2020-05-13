تنبيه ببدء تفجير الذخائر والدانات بالضعين

تنوه قيادة الفرقة عشرين مشاة حامية الضعين عن بدء نسف وتفجير الذخائر والدانات الكاذبة وذلك بتفجيرها غرب مباني القيادة في يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع في تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتي الثانية عشر ظهراً .
وتشير قيادة الفرقة إلى أن التنويه جاء نتيجة لحادث انفجار مستودع الذخائر والأسلحة بالفرقة (20) مشاة الذي حدث في الأسبوع الماضي ولفتت بحسب سونا، إلى أن التفجير سيتم بواسطة أتيام من سلاح المهندسين منبهة المواطنين باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المخصصة للتفجير وعدم الخوف والهلع .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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