الزكاة بالنيل الأبيض تبدأ تنفيذ برنامج فرحة العيد

بدأت جميع قطاعات ديوان الزكاة ولاية النيل الأبيض برنامج توزيع فرحة العيد للأسر المستحقة للدعم وذلك مواصلة لبرنامح شهر رمضان المعظم بتنفيد فرحة العيد لعدد خمسة عشرة الف اسرة مستهدفة .
وقال الأستاذ محمد أحمد عبدالله امين ديوان الزكاة ولاية النيل الأبيض فى تصريح بحسب سونا، انه بتنفيذ برنامج فرحة العيد يكون ديوان الزكاة بالولاية قد نفذ برنامج شهر رمضان بنسبة مائة فى المائة حسب الخطة الموضوعة واضاف ان الديوان واصل دعم اللجنة العليا لدرء وباء كورونا بتسليم دفعة جديدة من ادوات السلامة الكوادر الطبية العاملة فى المستشفى العسكرى ومستشفى الشرطة بكوستى وايضا تم تسليم معينات السلامة الصحية للجيش الأبيض بمستشفيات كوستى وربك والدويم واشاد بالجهد الكبير الذى تقوم به الكوادر الطبية فى الخطوط الأمامية فى حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.
يذكر ان تكلفة برامج شهر رمضان لهذا العلم بلغت 104 مليون جنيه لعدد 46 الف 980 مستفيد فى سبعة برامج هى فرحة الصائم وفرحة العيد وقوت العاملين واطلاق سراح النزلاء والمشروعات الانتاجية الصغيرة للقوات النظامية وزوى الاحتياجات الخاصة ومشروع كسوة الائمة والدعاة ومشروعات انتاجية الاسر المتعففة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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