عاجل.. توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين قبيلتين بالسودان

الأربعاء 13 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقعت قبيلتا الفلاتة والرزيقات وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات على خلفية الأحداث الأخيرة بولاية جنوب دارفور في قرية (برد) راح ضحيتها العشرات من أبناء القبيلتين.

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واتفقت القبيلتان على عدة بنود منها الاتفاق على وقف كافة الأعمال العدائية والتفلتات الأمنية فورا في كل الجهات، وتأمين حياة المواطنين، وتكثيف الجهود الرامية لرد الأموال المنهوبة مع ملاحقة المتفلتين والمعتدين في جميع الجهات الذين فجروا هذه الفتنة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، فيما طالبت الوثيقة بعدة مطالب منها صيانة موارد المياه التي تأثرت بالنزاع، حفر وتركيب عاجل لمصادر مياه شرب جديدة لتوفير المياه للمجموعات الكبيرة التي اضطرت لإخلاء مصايفها وفتح وتأمين الطرق كافة في الولاية.

ووعد اللواء هاشم خالد والي جنوب دارفور، بتنفيذ وثيقة العهد والميثاق، فيما أشار الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو قائد ثاني الدعم السريع، إلى صدور تعليمات من الفريق أول البرهان والفريق أول حميدتي ورئيس الوزراء حمدوك، بجمع السلاح والقبض علي المتفلتين، منوها إلى أن البلاغات الكاذبة والعابرة في الميديا والذين لهم أجندة خفية ضللوا القوات النظامية لتحول دون القبض على المجرمين، متعهدا بمتابعة الوثيقة ورعايتها.

وأكد علة مواجهة المتفلتين والمجرمين والمتربصين، معلنا عن اجتماع غدا الخميس لجمع السلاح من ست قبائل في ساعة واحدة لتكون في يد القوات النظامية، وتابع “مادايرنكم تدونا السلاح القديم أبوعشرة وتجي تجي” حتى تعود الإدارة الأهلية لسيرتها القديمة يساق فيه المجرم بالخفير، وتابع “ساعدونا في الأمن بالمعلومة”.