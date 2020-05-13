140 مصريًا يغادرون السودان ضمن خطة إجلاء العالقين

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الأربعاء 13 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
غادر الخرطوم اليوم الأربعاء، 140 مواطنًا من العالقين في الخرطوم عبر طائرة شركة "اير كايرو" إلى مطار مرسى علم، تنفيذا لخطة إجلاء المصريين العالقين في الخارج.
وجرى إجلاء المواطنين المصريين بحضور السفير المصري في السوان حسام عيسى الذي حرص على التواجد في مطار الخرطوم على رأس وفد من البعثة المصرية، للاطمئنان على وصول كافة المواطنين إلى المطار، وسير إجراءات سفرهم بسلاسة.
وقال السفير حسام عيسى -في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم- إنه نظرا للإقبال الشديد من جانب أبناء الجالية، تقرر تسيير رحلة رابعة لشركة "إير كايرو" لإعادة المصريين في السودان يوم الثلاثاء المقبل، من أجل استيعاب كافة أعداد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى أرض الوطن.
يذكر أن رحلتي طيران أقلعتا يومي 5 و8 مايو الجاري، أقلتا 212 مصريا من الخرطوم.
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