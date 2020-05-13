قراءة في تصريحات سفيرنا بواشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تشرئب الاعناق نحو العاصمة الأمريكية التى وافقت على تسمية سفير لنا لديها بعد فترة من الترقب والحذر اذ ان سقوط نظام الانقاذ كان كفيلا بحسب تصور بعض قاصرى النظر ، أو لنخفف العبارة ونقول بعض المفرطين فى التفاؤل كان كافيا عندهم سقوط البشير لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب ، وإن يخف الضغط الاقتصادى علينا الذى تسببت فيه بشكل اساسى العقوبات الأمريكية على السودان ، لكن واشنطون لم تكن كما يؤمل المفرطون فى التفاؤل ، وظلت تتعامل مع هذا الملف بكثير جدا من الاستهتار والاستخفاف بحكومة الثورة حتى ان سيف العقوبات الأمريكية المسلط ظلما على رقاب الكثيرين فى العالم هذا السيف لم يتم اغماده فى اشد الظروف نحن بحاجة فيها الى تعامل مع الاخرين لدحر وباء كورونا والتصدى له فواشنطون لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية بادراجنا ضمن قائمة الدول التى تستحق المساعدة الاممية للتصدى الى كورونا فماذا ينتظر قصيرو النظر بعد الان من امريكا.

دعونا نتوقف قليلا – بحسب مايقتضيه الحال – مع بعض النقاط فى تصريحات سفيرنا بواشنطون ونرى ماذا يقول.

قال السيد السفير :

ملف إزالة ‎السودان من قائمة الإرهاب سيشهد المزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة.

ونسال السيد السفير الى متى تتعامل معكم امريكا بهذا الصلف ؟ ولماذا تحملكم تبعات النظام البائد ؟ وما هى المعايير التى تنظر بها امريكا الى هذه القضية ؟ ان كنتم تعلمون ومع ذلك صبرتم على اذى الأمريكان فتلك مصيبة وان كنتم لاتعلمون فالمصيبة اعظم.

وقال السيد السفير :

السودان ينظر حاليا إلى مصالحه انطلاقا من سياسته الخارجية الداعية إلى عدم معاداة أي دولة.

هل حقا سياستنا الخارجية الان قائمة على عدم معادلة أى دولة ؟ لماذا ظلت علاقتنا مقطوعة مع إيران رغم سقوط الطاغية الذى اتخذ قرار المقاطعة ارضاء لبعض الخليجيين ، فهل تستطيع الحكومة الان إعادة العلاقة مع الجمهورية الاسلامية ؟ لا اظنها تفعل واعتقد جازما ان اللوبى الصهيونى سيمنع أى تقارب مقترح ، فلا تقل تصريحا لست فى مستواه ياسيادة السفير .

وقال السيد السفير :

عودة العلاقة مع واشنطن غير مشروطة بالتطبيع مع إسرائيل

وهل يشترطون ان نكون ضمن محور مايعرف بالاعتدال العربى ؟ ومن ابن اتيت بهذا القول ؟ ابدا ليس الكلام كما قلت ياسعادة السفير .

وقال السيد السفير. :

احمّل نظام الرئيس السابق عمر البشير، والولايات المتحدة ممثلة في اللوبي الأميركي مسؤولية انفصال الجنوب، لكن إن المسؤولية الكبرى يتحملها حزب المؤتمر الوطني الذي دفع الجنوبيين نحو الانفصال بسياساته العدائية والعنصرية.

صدقت فامريكا مسؤولة والمؤتمر الوطنى ايضا مسؤول.

ان اردتم العزة والسؤدد فلا تخضعوا لامريكا ولا لاى قوة فى الأرض واعلموا ان شعبكم سيشد من ازركم ويقف معكم ولن يسلمكم والا فعلى بلادنا السلام