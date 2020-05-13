افشوا السلام واحقنوا الدماء يا اهل كادوقلي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

امر مؤسف جدا ولايمكن القبول به هذا الذى يجرى فى البلد ، والادهى والامر ان يسترخص البعض الدم الحرام فى الشهر الحرام من غير رعاية ولا احترام لحرمة الشهر الحرام .

انزعج اهل السودان وهم يسمعون الأنباء القادمة من مدينة كادوقلى نهار الثلاثاء والتى تحدثت عن ارتفاع صوت الرصاص ، وانه قد اصبح فى هذا اليوم هو الحاكم على غيره بكل آسف ، وقد سمع الكثير من الناس فى مواقع عديدة داخل وخارج السودان بالاحداث وظلوا يتابعون الاوضاع فى عروس الجبال الوادعة بقلق شديد وخوف من الذى تخبؤه الأيام لابناء السودان وقد انتشر القتل بينهم ، ولاتمضى أيام إلا ويفجع الناس باندلاع صراع فى احدى مناطق الوطن العزيز ، فمن دارفور الحبيبة الى كسلا الآمنة الوريفة وصولا الى كادوقلى الساحرة الممتعة ، وفى كل هذه المدن – وغيرها – يسفك الدم الحرام ويتم الاعتداء على الحرمات ، ويطال التخريب والتدمير والحرق والابادة عددا من المواقع دون احترام لاى شأن خاص ، فى سلوك همجى بربرى يتنافى مع ابسط قواعد العدالة والانصاف بكل آسف.

كلمات جميلة فى استنكار ما وقع بكادوقلى سطرها يراع احد النشطاء ، وهى تعبر عن لسان حال الكثيرين ، وهى قوله :

القلوب تحترق ، ونار الفتنة تمكنت منا ، بالامس جنوب دارفور ، وكسلا مازالت وها قد جاءنا الالم والحزن من عروس الجبال التى سقط فيها عشرات الابرياء الذين كنا في حوجه اليهم كجنود للسلام…

الموت والدمار والخراب تمكن منا ودمر نسيجنا وموروثنا الذي ورثناه من اجدادنا الذين عاشوا جنبا الي جنب ، وبنوا لنا مجدا اجتماعيا فقدناه بافعالنا التي لا ترضي الله او الرسول.

كادقلي ياعروس الجبال ماذا اصابك واصاب انسانك الذي هو نموزج للتعايش السلمي . ان حزني عليك كبير.ولك بحكمة اهلك سينتصر الحق.

ونواصل النقل متفقين مع الكاتب اذ يقول : لابد من الانتصار لصوت الحق وان ننظر الي افاق المستقبل والبحث عن السلام والتنمية ، اعلموا يااهل جنوب كردفان ان الجبال تبحث عن السلام وتناشدكم بان تحتضنوا بعضكم البعض ، وان تفشوا السلام والتسامح بينكم ،

حكموا صوت العقل والي الله ترجع الامور .

انها دعوة واعية سجلها الباحث فى النزاعات المسلحة الاستاذ سعيد عز العرب ، وهى دعوة جديرة بالاستماع اليها والاستجابة لها.